Проценко предостерег от надежд на выход на плато по коронавирусу

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Главврач московской больницы №40 в Коммунарке Главврач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко предостерег от напрасных надежд на то, что эпидемия коронавируса выходит на плато. Об этом он сказал во время прямого эфира в фейсбуке

"Мы проанализировали все известные эпидемии гриппа, которые были в мире с начала прошлого века. Все эпидемии не протекали по сценарию: рост, плато, падение", — сказал врач.

Он добавил, что у эпидемий часто бывает три волны, которые растягивались на длительные сроки.

"Я считаю, что выход на плато, снижение числа зараженных — это еще не конец истории и не полная победа над коронавирусом", — заключил Проценко.

Испании и Италии. Пандемия нового коронавируса, возбудителя болезни COVID-19, охватила абсолютное большинство стран мира. По данным ВОЗ , вирусом заражены более 3,1 миллиона человек, из которых около 218 тысяч умерли и порядка миллиона выздоровели. Наибольшее количество зараженных и жертв зафиксировано в США

Россия занимает восьмое место по числу инфицированных. COVID-19 диагностировали у 114 431 человека (прирост за сутки 7,4%), из них поправились более 13 тысяч человек. Жертвами болезни стали 1169 пациентов.

Россиян попросили оставаться дома в период эпидемии. Во многих регионах действует пропускной режим. Кроме того, приостановлено международное авиа- и железнодорожное сообщение.