В Катаре продлили ограничения по коронавирусу на неопределенное время

ДОХА, 1 мая - РИА Новости. Правительство Правительство Катара продлило все действующие в стране из-за коронавируса ограничительные меры на неопределенное время, такое решение было принято после совещания премьер-министра Хледа бен Халифы Аль Тани с кабинетом министров, сообщило Катарское агентство новостей QNA

"Одобренные ранее ограничительные меры в связи с распространением коронавируса продляются до последующего уведомления", - приводит агентство слова министра юстиции Иссы ан-Нуайми по итогам виртуальной встречи.

В частности, как отметил он, ограничения по-прежнему распространяются на количество работников на рабочих местах, которое не должно превышать 20% от рабочего коллектива, часы работы - не более шести для частных предприятий и правила соблюдения социальной дистанции.

Кроме того, медицинские учреждения по-прежнему будут принимать больных только по экстренным случаям, а частные клиники, которые предоставляют косметологические, стоматологические услуги и услуги в области пластической медицины, центры диетологии, физиотерапии, по-прежнему останутся закрытыми.

Министерство торговли и промышленности продолжит инспекции продуктовых складов и магазинов, чтобы убедиться в выполнении всех мер предосторожности для противодействия распространению коронавируса.

Маленький по площади и численности населения Катар занимает одно из первых мест среди арабских стран по темпам прироста заболевшими коронавирусом. По данным на пятницу, их число превысило 14 тысяч человек с момента начала пандемии, более 1,4 выздоровели, умерли 12.