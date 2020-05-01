Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 3,3 миллиона человек

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило отметку в 3,3 миллиона, сообщает американский университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, СМИ и других источников.
Согласно последним данным (на 21.00 мск), число зараженных в мире составляет 3 303 296, жертвами коронавирусной инфекции стали 235 290 человек. Число выздоровевших составляет 1 039 588.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.