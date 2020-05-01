Ирландский премьер назвал дату начала ослабления карантина в стране

Пустая дорога в Белфасте в час пик, Северная Ирландия

ЛОНДОН, 1 мая – РИА Новости, Мария Табак. Карантинные меры в Карантинные меры в Ирландии продлены до 18 мая, после чего начнется постепенное возвращение к нормальному ритму жизни, объявил премьер страны Лео Варадкар в телевизионном обращении.

"Восемнадцатого мая Ирландия начнет открываться", - сказал премьер.

Он пояснил, что ослабление карантина будет постепенным: сначала получат разрешение открыться некоторые магазины, будут разрешены некоторые занятия спортом, а также встречи небольшими компаниями.

Уже со следующей недели ирландцы смогут заниматься "физическими упражнениями" в радиусе пяти километров от дома вместо нынешних двух.

В Ирландии зарегистрировано более 20,6 тысячи случаев заражения COVID-19, скончались более 1200 человек.