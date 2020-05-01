Названы города Подмосковья с наибольшим числом заболевших COVID-19

МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. В Московской области наибольшее число заболевших коронавирусом зафиксировано в Одинцово и Люберцах, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Московской области.
"Выявленные случаи заболевания по городским округам: ... Одинцово – 764 (+21 случай за сутки), Люберцы 709 (+37 случаев за сутки)", - говорится в сообщении.
В Красногорске выявлены 610 случаев, в Подольске – 555, в Балашихе – 498, рассказали в оперштабе. Всего на данный момент в регионе зафиксировано 12 507 случаев заболевания.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.