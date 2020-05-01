Вестибюли еще 45 станций московского метро временно закроют с 3 мая

Добавляется, что в обновленный список войдут вестибюли станций "Свиблово" и "Ботанический сад" Калужско-Рижской линий. По данным подземки, до самоизоляции москвичей через эти вестибюли за сутки проходило не менее 10,5 тысячи пассажиров, а теперь — около 1,6 тысячи. А во втором вестибюле станции "Мякинино" за час проходит всего около 20 пассажиров.