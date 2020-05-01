Вестибюли еще 45 станций московского метро временно закроют с 3 мая

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Вестибюли еще 45 станций московского метрополитена временно закроют с 3 мая из-за низкой нагрузки, всего меры коснулись 78 станций, сообщила пресс-служба столичной подземки.
"С 3 мая Московский метрополитен закроет некоторые вестибюли еще 45 наименее востребованных станций. С учетом предыдущих закрытий эти меры коснутся 78 станций, где пассажиров стало меньше в разы. Сами станции продолжат работать, вход в метро и выход в город будет возможен через расположенные в непосредственной близости и продолжающие свою работу соседние вестибюли", - говорится в сообщении.
Добавляется, что в обновленный список войдут вестибюли станций "Свиблово" и "Ботанический сад" Калужско-Рижской линий. По данным подземки, до самоизоляции москвичей через эти вестибюли за сутки проходило не менее 10,5 тысячи пассажиров, а теперь — около 1,6 тысячи. А во втором вестибюле станции "Мякинино" за час проходит всего около 20 пассажиров.
"Тем не менее, поезда по всем линиям метро продолжают ходить по графику рабочего дня. Это помогает пассажирам соблюдать социальную дистанцию", - уточняется в сообщении.
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