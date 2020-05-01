В Палестине еще десять человек заразились коронавирусом

ГАЗА, 1 мая - РИА Новости. Десять новых случаев заражения корнавирусом выявлены на палестинских территориях, сообщила в пятницу министр здравоохранения Май эль-Кела на вечернем брифинге.
"Десять новых случаев заражения корнавирусом выявлено на палестинских территориях, общее число инфицированных достигло 517", - заявила Май эль-Кела.
"Правительство ПНА приняло решение пустить 40 тысяч палестинцев на свои рабочие места в Израиль начиная с воскресенья с условием оставаться там как минимум месяц", - добавила она.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.