COVID-19 обнаружили у 209 воспитанников довузовских заведений Минобороны

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Более 200 воспитанников довузовских учебных заведений Минобороны РФ заражены коронавирусом, сообщается на сайте силового ведомства.
"В соответствии с утвержденным планом, с 30 апреля в довузовских учебных заведениях Минобороны РФ учебный год завершен. Образовательные программы выполнены в полном объеме. Воспитанники (воспитанницы) направлены на каникулы... Вместе с тем, в четырех учебных заведениях по итогам первого тестирования положительный результат отмечен у 209 обучающихся. Все они находятся под постоянным медицинским наблюдением: 51 человек – в лечебных учреждениях, 158 - в ведомственных санаториях на карантине", - говорится в сообщении.
Отмечается, что состояние всех воспитанников нормальное, без каких-либо симптомов заболевания. После лечения и карантина они будут направлены на каникулы.
Подчеркивается, что благодаря предупредительно-профилактическим и карантинным мерам в 27 из 31 довузовских учебных заведений, где обучается более 14,5 тысячи человек, заболеваний не было.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.