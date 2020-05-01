COVID-19 обнаружили у 209 воспитанников довузовских заведений Минобороны

"В соответствии с утвержденным планом, с 30 апреля в довузовских учебных заведениях Минобороны РФ учебный год завершен. Образовательные программы выполнены в полном объеме. Воспитанники (воспитанницы) направлены на каникулы... Вместе с тем, в четырех учебных заведениях по итогам первого тестирования положительный результат отмечен у 209 обучающихся. Все они находятся под постоянным медицинским наблюдением: 51 человек – в лечебных учреждениях, 158 - в ведомственных санаториях на карантине", - говорится в сообщении.