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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-01T20:42
https://ria.ru/20200501/1570875099.html
Число жертв коронавируса во Франции выросло за сутки на 218 человек
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570003546_0:32:1884:1092_1036x0_80_0_0_2d3ee5b6bb96f0e9770a853a79617998.jpg
РИА Новости

Число жертв коронавируса во Франции выросло за сутки на 218 человек

20:30 01.05.2020 (обновлено: 20:42 01.05.2020)
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© AFP 2020 / Mehdi FedouachМедицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Бордо, Франция
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Бордо, Франция
© AFP 2020 / Mehdi Fedouach
ПАРИЖ, 1 мая - РИА Новости. Число жертв коронавируса во Франции составляет почти 24,6 тысячи человек, прирост за сутки составил 218 человек, заявил в ходе брифинга в пятницу глава Генеральной дирекции здравоохранения (DGS) страны Жером Саломон.
"Общее число умерших с первого марта составляет 24 594. В больницах умерли 15 369 человек, в социальных и медико-социальных учреждениях - 9225", - сказал Саломон.
По данным на пятницу, во Франции выявлено 130 185 случаев заболевания COVID-19, прирост за последние сутки составил 604 человека. Накануне сообщалось о 24 376 умерших и 129 581 инфицированных.
Число госпитализированных с коронавирусом продолжает снижаться, сейчас в больницах находятся 25 887 пациентов. Снижается и число тех, кому требуется лечение в реанимации: если в четверг таких было 4019 человек, то в пятницу - 3878.
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Глава DGS отметил, что более 52 тысяч человек уже вылечились и покинули медицинские учреждения. К этому числу он призвал добавить десятки тысяч тех, кто лечился дома и не нуждался в госпитализации.
Из-за эпидемии коронавируса во Франции с 17 марта был введен режим изоляции. В стране закрыты кафе, рестораны, кинотеатры, музеи, парки, непродовольственные магазины, учебные заведения. Ожидается, что Франция начнет поэтапно выходить из карантина 11 мая. Во вторник премьер-министр страны Эдуар Филипп представил план по выходу из карантина, заявив о постепенном открытии детских садов и школ, магазинов. Вместе с тем, рестораны и кафе продолжать оставаться закрытыми. Решение по дате их открытия французские власти рассчитывают принять в конце мая. Ношение масок в транспорте станет обязательным после 11 мая, отметил глава правительства.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаЖером СаломонЭдуар ФилиппЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19ФранцияВ мире
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