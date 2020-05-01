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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-01T20:52
https://ria.ru/20200501/1570874809.html
Коронавирус подтвердили у 1099 российских военнослужащих
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570784920_157:0:3072:1640_1036x0_80_0_0_410120a57727fb2e068dfde19a0e21b6.jpg
РИА Новости

Коронавирус подтвердили у 1099 российских военнослужащих

20:19 01.05.2020 (обновлено: 20:52 01.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРазделение крови на компоненты в лаборатории
Разделение крови на компоненты в лаборатории
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Число заразившихся коронавирусом военнослужащих в ВС РФ увеличилось до 1099, среди курсантов заболели 1174 человека, сообщается в бюллетене на сайте Минобороны.
В четверг Минобороны РФ сообщало, что коронавирус подтвержден у 1068 военных и у 1140 курсантов и слушателей военных вузов РФ.
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"В ходе сплошного тестирования в Вооруженных Силах РФ в период с марта по 1 мая установлено 1099 военнослужащих с положительными результатами, из которых проходят лечение: в госпиталях Минобороны РФ – 339 человек, в изоляторах по месту службы – 282 человек, в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения – 10 человек, изолированы на дому – 468 человек, выздоровело – 137 человек (за весь период)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что количество военных, в том числе курсантов и слушателей, в высших военных учебных заведениях с положительными результатами тестирования - 1174 человек. Из них проходят лечение в госпиталях Минобороны России – 425 человек, в изоляторах по месту службы– 618 человек, в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения – 13 человек, изолированы на дому – 118 человек и выздоровело – 2 человека.
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В ведомстве также сообщили, что 313 человек заболели COVID-19 среди гражданского персонала ВС РФ. Из них 45 человек лечатся в госпиталях Минобороны, 34 человека - в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения, 221 человек изолирован на дому, 13 человек находятся в домах отдыха МО РФ, а выздоровело 12 человек за весь период.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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