В Госдуме не подтвердили сообщения о смерти Ким Чен Ына

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы Казбек Тайсаев, руководитель депутатской группы дружбы с парламентом КНДР, заявил РИА Новости, что не может подтвердить информацию о смерти лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.
В пятницу в СМИ в очередной раз появилась информация о кончине Ким Чен Ына.
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"Я ее подтвердить не могу, официальной информации нет... Я отвечаю за группу дружбы, и с посольством общаюсь я. Если бы информация была, мне бы сказали", - отметил Тайсаев.