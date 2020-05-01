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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-01T21:33
https://ria.ru/20200501/1570874685.html
Главврач заявил, что больные COVID-19 умирают не от легочных осложнений
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569969996_0:206:2734:1744_1036x0_80_0_0_8ba9a680207a6a338008fdea55d05955.jpg
РИА Новости

Главврач заявил, что больные COVID-19 умирают не от легочных осложнений

20:13 01.05.2020 (обновлено: 21:33 01.05.2020)
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© РИА Новости / Игорь Подгорный / Перейти в фотобанкПалата интенсивной терапии
Палата интенсивной терапии
© РИА Новости / Игорь Подгорный
Перейти в фотобанк
Палата интенсивной терапии. Архивное фото
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Главврач Федерального научно-клинического центра ФМБА Александр Троицкий назвал причины смерти зараженных новым коронавирусом.
По словам медика, большинство пациентов умирает не от легочных осложнений.
"В нашей серии почти все пациенты, которые длительно находятся на ИВЛ, проходят фазу острой почечной недостаточности", — сказал Троицкий радиостанции BFM.
Он пояснил, что такое состояние требует гемодиализа и фильтрующих препаратов, а также применения специальных устройств, способных помочь справиться с почечной недостаточностью.
"И по нашей статистике (у нас ее не очень много, потому что всего лишь месяц), я думаю, что процентов тридцать больных нам удается экстубировать", — добавил главврач.
Денис Проценко
1 мая, 14:38Распространение нового коронавируса
Проценко назвал условие взрыва эпидемии коронавируса
Пандемия нового коронавируса охватила почти весь мир. ВОЗ сообщает о более чем 3,1 миллиона зараженных, из которых скончались около 218 тысяч и порядка миллиона поправились.
Наибольшее количество заболевших и жертв зафиксировано в США, Испании, Италии, Великобритании, Франции, Германии и Турции. Китаю же, откуда началось распространение коронавируса, удалось победить эпидемию.
Россия занимает восьмое место по числу инфицированных. Всего в стране COVID-19 диагностировали у 114 431 человека (прирост за сутки 7,4%), из них 13 220 поправились, 1169 пациентов скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоФедеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)Общество
Популярные комментарии
Если бы разучились лечить, то мы обогнали бы по смертности США, наши тест системы признаны одними из лучших. Хватит уже стонать.
1 мая, 20:56
Александр Бородин
28211415
А чего же все научные светила каждый день противоречат друг другу. а иногда и сами себе? Не знают, пусть так и скажут, не надо гадать на кофейной гуще таким "светилам", и вводить нас "олухов" в заблуждения.
1 мая, 21:17
Александр Невский
2900007
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