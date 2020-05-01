Египет сообщил о рекордном росте числа зараженных коронавирусом

КАИР, 1 мая – РИА Новости. Минздрав Минздрав Египта сообщил в пятницу о рекордно высоком числе зафиксированных за сутки случаев коронавируса – 358, число погибших от COVID-19 превысило 400.

"Зафиксированы 358 новых положительных результатов тестов на коронавирус, они выявлены через процедуры отслеживания (контактировавших ранее с больными – ред.), за сутки от заболевания погибли 14 человек", - говорится в полученном РИА Новости заявлении официального представителя минздрава страны Халеда Мугахеда.

По словам спикера, все новые пациенты находятся в больницах для заболевших коронавирусом и получают медпомощь в соответствии с указаниями ВОЗ

"Общее число заболевших коронавирусом в Египте по состоянию на вторник – 5895 человек, 1460 человек выздоровели, погибли 406 человек", - отметил Мугахед.

Таким образом Египет вышел на первое место среди африканских стран по числу зафиксированных случаев COVID-19.

Министр здравоохранения Хала Зайд заявила в четверг, что Египет начал в экспериментальном порядке переливать плазму переболевших коронавирусом пациентам, находящимся сейчас в критическом состоянии.

В стране действует комендантский час, приостановлено внутреннее и международное пассажирское авиасообщение до дальнейшего уведомления.