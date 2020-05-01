Попова объяснила, почему снятие ограничений в регионах будет поэтапным

Все повторится. Россиян предупредили о рисках второй волны коронавируса

Все повторится. Россиян предупредили о рисках второй волны коронавируса

Она отметила, что сейчас нужно неукоснительно соблюдать введённые правила, чтобы началось снятие ограничений.