Попова заявила, что поддерживает регионы, которые ввели масочный режим

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Введение масочного режима в ряде регионов - правильная мера, если есть необходимость выйти на улицу, то надо надевать маску, чтобы защитить себя и окружающих от коронавируса, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"У нас целый ряд регионов, и количество их ежедневно растет, ввели обязательный масочный режим. И я абсолютно их поддерживаю, они делают правильно", - сказала Попова в интервью изданию Комсомольская правда.
Она уточнила, что если есть необходимость выходить из дома, то сделать это нужно так, чтобы не нанести вред ни себе, ни окружающим.
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