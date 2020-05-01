СМИ: в США разработали тест, выявляющий носителя COVID-19 до заразности

Координаторы проекта предполагают, что новый тест будет способен выявлять вирус в крови у носителя в течение 24 часов после заражения, до того, как проявятся симптомы и за несколько дней до того, как человек станет заразным. Как отмечается, это примерно на четыре дня раньше, чем тест на наличие вируса, который используется сейчас. Как ожидается, в течение недели управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) выдаст экстренное разрешение на применение теста.