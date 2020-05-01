СМИ: в США разработали тест, выявляющий носителя COVID-19 до заразности

Как отмечает издание, тест был разработан в рамках проекта Управления перспективных исследовательских проектов министерства обороны США (DARPA), который занимался ранним выявлением отравления при использовании биологического или химического оружия. После того, как была объявлена пандемия, проект быстро перепрофилировался.
Координаторы проекта предполагают, что новый тест будет способен выявлять вирус в крови у носителя в течение 24 часов после заражения, до того, как проявятся симптомы и за несколько дней до того, как человек станет заразным. Как отмечается, это примерно на четыре дня раньше, чем тест на наличие вируса, который используется сейчас. Как ожидается, в течение недели управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) выдаст экстренное разрешение на применение теста.
"Эта концепция заполняет пробел в диагностике (коронавируса – ред.) во всем мире", - сказал изданию глава отделения по биологическим технологиям DARPA Брэд Рингайзен. По его словам, если тест получит разрешение от FDA, он может стать "абсолютным прорывом". В DARPA считают, что для определения эффективности теста на ранних стадиях заражения его нужно испытать на практике.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано около 3,1 миллиона случаев заражения, свыше 217 тысяч человек скончались. По данным университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, в США за последние сутки количество случаев заражения коронавирусом увеличилось почти на 30 тысяч, более 2 тысяч человек скончались. Всего в стране коронавирусом заразились свыше миллиона человек, более 62 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.