Мишустин все время находится на связи, заявила Попова

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, который заразился коронавирусом, все время находится на связи, в доступном режиме, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Он все время - в доступном режиме, он все время в контакте. И мы всегда рассчитываем на его уверенный голос",- сказала Попова в интервью изданию "Комсомольская правда".
Она отметила, что когда человек всего себя отдает делу, он, естественно, подвергает себя повышенному риску.
"Я от всей души хочу пожелать Михаилу Владимировичу скорейшего выздоровления, потому что его активность, его участие крайне важны для страны",- подчеркнула Попова.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.