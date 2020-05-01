Британия довела число тестов на коронавирус до ста тысяч в сутки

ЛОНДОН, 1 мая – РИА Новости, Мария Табак. Правительство Великобритании выполнило поставленную цель довести к концу апреля количество проводимых в день тестов на коронавирус до 100 тысяч, объявил на брифинге в пятницу глава минздрава страны Мэтт Хэнкок.
"Тестирование чрезвычайно важно для того, чтобы Великобритания вновь встала на ноги. И я объявляю сегодня, что мы выполнили нашу задачу. Вчера, в последний день апреля, мы провели 122 тысячи 347 тестов", - сказал Хэнкок.
В Великобритании от коронавируса скончались более 27,5 тысяч человек, число случаев заражения превышает 177 тысяч.
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