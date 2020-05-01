Британия довела число тестов на коронавирус до ста тысяч в сутки

"Тестирование чрезвычайно важно для того, чтобы Великобритания вновь встала на ноги. И я объявляю сегодня, что мы выполнили нашу задачу. Вчера, в последний день апреля, мы провели 122 тысячи 347 тестов", - сказал Хэнкок.