В Коммунарке у зараженных коронавирусом нашли новый симптом

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. У некоторых пациентов с У некоторых пациентов с коронавирусом есть кожные высыпания, рассказал главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко в ходе онлайн-встречи, организованной Российским еврейским конгрессом. Запись трансляции опубликована в фейсбуке.

"У десяти процентов пациентов с COVID-19 мы видим кожные проявления, о которых не много писалось. И о гораздо меньшем проценте писали наши китайские коллеги", — заявил он.

По словам Проценко, с такими же симптомами столкнулись британские врачи.

Высыпания на коже появляются в разных местах на теле, в первую очередь — в области кистей и живота.

Проценко добавил, что какие-либо выводы о возможной мутации вируса можно сделать "по разнице клинической картины" у пациентов в России и за рубежом.

"Наверняка по мере распространения вирус мутирует", — отметил главврач.

Пандемия COVID-19 охватила практически весь мир. В настоящее время, по данным Всемирной организации здравоохранения, им заражены более 3,1 миллиона человек, около 224 тысяч скончались.

Россия находится на восьмом месте по числу инфицированных. Всего в стране диагностировали 114 431 случай коронавирусной инфекции, почти 13 220 пациентов выздоровели, 1169 человек спасти не удалось.