Число больных COVID-19 в Турции выросло за сутки почти на 2,2 тысячи

АНКАРА, 1 мая - РИА Новости. Число случаев коронавируса в Турции возросло за сутки на 2188, общее число заразившихся превысило 122 тысячи, умерли за сутки 84 человека, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
"Сегодня выявлены 2188 новых случаев, всего заразившихся - 122 392. Мы потеряли сегодня 84 пациентов, всего умерших – 3258. Вылечились сегодня 4922 пациента, всего - 53 808", - написал Коджа в Twiiter.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано около 3,1 миллиона случаев заражения, свыше 217 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.