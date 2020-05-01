В Грузии седьмой человек умер от COVID-19

ТБИЛИСИ, 1 мая – РИА Новости. Количество скончавшихся от коронавируса в Количество скончавшихся от коронавируса в Грузии достигло семи, выздоровел за сутки 21 человек, за все время - 207, отмечается на специальном сайте по мониторингу заболевания.

"Подтвержденных случаев инфицирования – 566, среди них выздоровели - 207, смертельных случаев - 7, в режиме карантина находятся 5320 человек, под наблюдением 548, граждане Грузии, доставленные из-за границы - 3 человека ", - сообщается на сайте.

Врачи тбилисской клиники заявили журналистам, что скончался мужчина в возрасте 83 лет, у него был хронический сахарный диабет и не было конечностей. Все умершие от коронавируса граждане в Грузии были старше 70 лет.

В Грузии действует режим чрезвычайного положения до 22 мая, а также комендантский час с 21.00 до 6.00 (20.00 до 5,00 мск). Среди инфицированных есть врачи, сотрудники МВД, Нацбанка, беременные женщины и дети.

Введены ряд ограничений, в том числе на функционирование транспортных средств, закрыты торговые центры, рестораны, гостиницы, запрещен въезд и выезд в крупные города, с этой целью в масштабах всей страны установлены военные блокпосты. Почти все жители при возможности перешли на дистанционный режим работы, ученики - на дистанционное обучение. При этом с 27 апреля грузинские власти начали постепенно отменять ограничения: открылись аграрные рынки, разрешены онлайн продажи, восстановлено движение легковых автомобилей.

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