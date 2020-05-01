В Зимбабве продлили карантин еще на две недели

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва объявил о продлении карантинных мер еще на две недели в связи с распространением коронавируса, однако понизил их уровень, сообщает издание ZimEye.
Ранее сообщалось о продлении режима изоляции до 4 мая. Изначально Мнангагва объявил о введении 21-дневного карантина в Зимбабве 30 марта.
Снижение уровня карантинных мер до второго означает, что в стране будут открыты промышленные и торговые учреждения при условии наличия масок у сотрудников. Они будут работать с 8 до 15 часов. Работа такси все еще запрещена, однако автобусы будут курсировать в это время, в них должна проводиться дезинфекция, проверка температуры, а пассажиры должны соблюдать дистанцию и носить маски.
Президент Зимбабве заявил, что страна еще не готова открыть школы и институты. Церкви, бары, спортивные залы, места отдыха также остаются закрытыми.
Согласно министерству здравоохранения Зимбабве, в стране было зафиксировано 40 случаев заражения новым типом коронавируса, по меньшей мере 4 человека скончались.
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