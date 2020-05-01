В Зимбабве продлили карантин еще на две недели

Снижение уровня карантинных мер до второго означает, что в стране будут открыты промышленные и торговые учреждения при условии наличия масок у сотрудников. Они будут работать с 8 до 15 часов. Работа такси все еще запрещена, однако автобусы будут курсировать в это время, в них должна проводиться дезинфекция, проверка температуры, а пассажиры должны соблюдать дистанцию и носить маски.