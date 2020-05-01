ВОЗ оставила в силе решение считать COVID-19 чрезвычайной ситуацией

ЖЕНЕВА, 1 мая - РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирная организация здравоохранения по итогам заседания чрезвычайного комитета оставила в силе решение считать пандемию COVID-19 чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение, заявил на пресс-конференции в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
"Чрезвычайный комитет единогласно решил, что вспышка COVID-19 является чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение", - сказал он.
Гендиректор ВОЗ добавил, что новое заседание чрезвычайного комитета по оценке ситуации с COVID-19 состоится, согласно международным правилам, через три месяца "или раньше, если понадобится".
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано около 3,1 миллиона случаев заражения, свыше 217 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.