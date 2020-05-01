Число умерших от COVID-19 в Британии превысило 27,5 тысячи

ЛОНДОН, 1 мая – РИА Новости, Мария Табак. Число умерших от коронавируса в Великобритании за сутки увеличилось на 739, общее число жертв COVID-19 составило 27 510, сообщил на брифинге в пятницу глава минздрава страны Мэтт Хэнкок.
В четверг количество умерших составляло 26 711 человек.
Число новых случаев за последние сутки возросло на 6201 – до 177 454. Накануне суточный прирост был чуть ниже: 6032, а общая цифра равнялась 171 253.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано около 3,1 миллиона случаев заражения, свыше 217 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.