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Распространение нового коронавируса
2020-05-01T21:59
https://ria.ru/20200501/1570873237.html
Режим самоизоляции в Севастополе продлили до 11 мая
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569529638_0:11:2971:1682_1036x0_80_0_0_1ea5088950b2ae3f945503c3af19df00.jpg
РИА Новости

Режим самоизоляции в Севастополе продлили до 11 мая

19:21 01.05.2020 (обновлено: 21:59 01.05.2020)
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкБлокпост из-за коронавируса при въезде в Севастополь
Блокпост из-за коронавируса при въезде в Севастополь
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев продлил режим самоизоляции до 11 мая.
Ранее режим самоизоляции в Севастополе вводился до 30 апреля.
"Обязать граждан включительно до 11.05.2020 не покидать места проживания (пребывания)", - говорится в изменениях в указе Развожаева, которые опубликованы на портале правительства.
Исключения составляют ранее указанные случаи выхода из дома: для обращения за медицинской помощью, в магазин за продовольствием, для выноса мусора, выгула домашних животных.
Режим повышенной готовности из-за коронавируса в Севастополе ранее был продлен до 30 мая, для передвижения введена пропускная система как на бумажных носителях, так и в электронном виде.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаТуризмНовости - ТуризмКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил РазвожаевСевастопольОбщество
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