Режим самоизоляции в Севастополе продлили до 11 мая

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев продлил режим самоизоляции до 11 мая.

Ранее режим самоизоляции в Севастополе вводился до 30 апреля.

"Обязать граждан включительно до 11.05.2020 не покидать места проживания (пребывания)", - говорится в изменениях в указе Развожаева, которые опубликованы на портале правительства.

Исключения составляют ранее указанные случаи выхода из дома: для обращения за медицинской помощью, в магазин за продовольствием, для выноса мусора, выгула домашних животных.

Режим повышенной готовности из-за коронавируса в Севастополе ранее был продлен до 30 мая, для передвижения введена пропускная система как на бумажных носителях, так и в электронном виде.