Число жертв коронавируса за сутки в штате Нью-Йорк продолжает снижаться

НЬЮ-ЙОРК, 1 мая – РИА Новости. Число скончавшихся от коронавируса за день в штате Число скончавшихся от коронавируса за день в штате Нью-Йорк продолжает снижаться и за прошедшие сутки составило 289 человек (днем ранее – 306), следует из информации, представленной на пресс-конференции губернатором Эндрю Куомо

Штат Нью-Йорк находится в центре эпидемии коронавируса в США

"Число жертв - 289. Это ниже, чем было, но цифра все еще ужасающа и трагична", - сказал Куомо.

По его словам, уровень ежедневно госпитализированных выровнялся и уже несколько дней держится в районе 1000 человек в день, что очень много. Как указал губернатор, накануне были госпитализированы 954 человека.

Согласно данным, которые он привел, число смертей ежедневно постепенно снижается. В частности, 28 апреля скончались 330 человек, 27 апреля – 335, 26 апреля – 337, 25 апреля – 367, 24 апреля – 437.

В худшие дни число умирающих от вируса превышало 700 за сутки.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано около 3,1 миллиона случаев заражения, свыше 217 тысяч человек скончались.