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Религия и мировоззрение
2020-05-07T11:48
https://ria.ru/20200501/1570872768.html
Митрополит Тихон ответил на вопросы о взломе его почты и шантаже
https://cdn24.img.ria.ru/images/153205/70/1532057041_0:145:3125:1903_1036x0_80_0_0_3c83dc7b06516ecea4b0a1facc131719.jpg
РИА Новости

Митрополит Тихон ответил на вопросы о взломе его почты и шантаже

18:59 01.05.2020 (обновлено: 11:48 07.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМитрополит Псковский и Порховский Тихон во время подготовки выставки "Сокровища музеев России"
Митрополит Псковский и Порховский Тихон во время подготовки выставки Сокровища музеев России
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости, Ольга Липич. Председатель Патриаршего совета по культуре митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) призвал всех внимательно относиться к безопасности электронной переписки и рассказал РИА Новости, как злоумышленники взломали его почту и шантажируют публикациями хранящихся в ней материалов.
"Несколько месяцев назад обнаружилось, что у меня взломана электронная почта, за много лет. Мою частную и деловую переписку стали публиковать на сайте Black Mirror. Параллельно эти материалы републиковались на других телеграм-каналах. Мне было предложено заплатить десять миллионов рублей, чтобы приостановить публикации. Я, конечно, отказался", — сказал митрополит Тихон РИА Новости в ответ на просьбу прокомментировать распространяющиеся в последнее время в интернете материалы из его личной почты.
На вопрос, почему он отказался выкупить взломанную почту, митрополит Тихон ответил, что не хочет "идти на условия шантажистов и поощрять грязный бизнес". А упомянутый Black Mirror, по его мнению, "специализируется именно на подобного рода коммерции".
Митрополит Тихон, по собственному признанию, "вообще не очень обращал внимание на произошедшее и не собирался комментировать эту тему", но сейчас "количество запросов от журналистов просто зашкаливает".

"Поэтому позволю себе посоветовать нашим согражданам внимательнее относиться к своей личной и деловой переписке. Каждый человек может стать объектом подобной охоты, грязного бизнеса и шантажа", — подчеркнул представитель Русской православной церкви.

"Я знаю, что компетентные органы ищут взломщиков, но найдут или нет — посмотрим", — отметил иерарх.
Сам он к произошедшему относится "совершенно спокойно" и "никакой крови" не жаждет. "Просто это еще одна новая удручающая реальность нашей жизни. Есть вирус COVID-19, есть вирусы компьютерные, а есть и вот такие вирусы в нашем обществе. Поражают они и тех, кто ворует чужие письма, желая сделать на этом деньги, и тех, кто взахлеб чужие письма читает. Для меня это личности одного порядка. Вирус у них не новый — к сожалению, такое всегда было и есть", — констатировал митрополит Тихон.
Публикации из его взломанной почты продолжаются до сих пор. В частности, на днях опубликован аудиофайл его разговора с режиссером Никитой Михалковым.
"Никита Сергеевич — член Патриаршего совета по культуре (председатель совета — митрополит Тихон. — Прим. ред.). Патриаршему совету нужно было получить мнение членов совета о том, как они рекомендуют реагировать на кощунственные проявления в современном искусстве. У большинства было мнение: не реагировать, чтобы попросту не рекламировать эти проявления. Если это, конечно, не какие-то совершенно экстраординарные истории. У Никиты Сергеевича мнение было особое, более сложное. Мы договорились с ним, что я запишу наш телефонный разговор, чтобы потом распечатать и отредактировать текст с его позицией, убрав из него особо выразительные пассажи и некоторую ненормативную лексику, которой, к моему большому сожалению, иногда пользуется наш великий режиссер. По электронной почте я переслал своему помощнику для распечатывания этот аудиофайл с нашей философской беседой. Этот файл как раз сейчас и выставлен на Black Mirror", — сказал митрополит.
"Не читайте чужих писем, дорогие друзья! Вспомните, чему нас учили мамы и папы. А они ведь плохому не научат. Не позорьте их", — заключил собеседник агентства.
Митрополит Псковский и Порховский Тихон во время подготовки выставки Сокровища музеев России
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Религия и мировоззрениеИнтервью - Религия и мировоззрениеМитрополит Тихон (Шевкунов)Telegram (приложение)Общество
Популярные комментарии
Я думал голубиную почту взломали. Электронная почта ж от дьявола.
1 мая, 19:28
MYMake Yellowstone Great Again
52000031
Убеждён, что электронной почты у служителей церкви быть не должно. Тем более не должно быть переписки, которая позволяла бы их шантажировать.
1 мая, 20:42
zzzeebra
12400012
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