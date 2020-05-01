Управделами президента получил около 1,7 млрд рублей на борьбу с COVID-19

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Правительство выделило управлению делами президента РФ почти 1,7 миллиарда рублей на борьбу с новой коронавирусной инфекцией, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Выделить управлению делами президента РФ из резервного фонда правительства РФ в 2020 году бюджетные ассигнования в размере 1689277,7 тысяч рублей на проведение мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции, включая оказания медицинской помощи лицам, обслуживание которых возложено на управление делами президента РФ", - говорится в документе.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано около 3,1 миллиона случаев заражения, свыше 217 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.