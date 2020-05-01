Управделами президента получил около 1,7 млрд рублей на борьбу с COVID-19

"Выделить управлению делами президента РФ из резервного фонда правительства РФ в 2020 году бюджетные ассигнования в размере 1689277,7 тысяч рублей на проведение мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции, включая оказания медицинской помощи лицам, обслуживание которых возложено на управление делами президента РФ", - говорится в документе.