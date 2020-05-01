Премьер Белоруссии пожелал выздоровления Мишустину

Глава белорусского правительства высказал надежду, что выздоровление произойдет в скором времени. "Убеждён, что Вы с легкостью пройдёте это испытание и вернётесь к привычной жизни в ближайшее время. Сил, здоровья и терпения", - процитировали Румаса в пресс-службе.