Премьер Белоруссии пожелал выздоровления Мишустину

МИНСК, 1 мая – РИА Новости. Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас пожелал главе правительства РФ Михаилу Мишустину, заразившемуся новым коронавирусом, выздоровления, сообщила в пятницу пресс-служба белорусского совета министров.
"Сергей Румас желает скорейшего выздоровления своему российскому коллеге Михаилу Мишустину", - говорится в сообщении.
Глава белорусского правительства высказал надежду, что выздоровление произойдет в скором времени. "Убеждён, что Вы с легкостью пройдёте это испытание и вернётесь к привычной жизни в ближайшее время. Сил, здоровья и терпения", - процитировали Румаса в пресс-службе.
В четверг Мишустин на онлайн-встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что его тест показал положительный результат на коронавирус. Он предложил назначить и. о. премьера своего первого заместителя Андрея Белоусова.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано около 3,1 миллиона случаев заражения, свыше 217 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.