В Приднестровье еще 21 пациент выздоровел после COVID-19

Пробирка с тестом на коронавирус в медицинской лаборатории

ТИРАСПОЛЬ, 1 мая - РИА Новости. Еще 21 пациент выздоровел после COVID-19 в непризнанном Приднестровье, общее число выздоровевших составило 81, сообщил в пятницу местный оперативный штаб по профилактике и недопущению распространения коронавируса.

"Больше не являются носителями вируса три тираспольчанки: 56, 60 лет и 71 года. Совсем скоро вернётся домой 12-летний мальчик из Бендер , а также жительница села Парканы Слободзейского района 56 лет. Лечебное учреждение покинут 9 тираспольчан: женщины 24, 38, 44, 57, 65, 66 лет, мужчины 29, 35 и 16-летний подросток. Среди выздоровевших 10-летний мальчик из Бендер и 6 жителей Слободзейского района: женщины 29, 48 лет и мужчины 45, 64 лет из села Чобручи, 23-летняя жительница села Карагаш и пенсионерка из села Суклея 61 года", - говорится в сообщении.

Кроме того, оперштаб сообщает, что в пятницу в тираспольской COVID-лаборатории исследовали очередные пробы, которые были отобраны у пациентов с подозрением на коронавирус. "Один биоматериал дал положительный результат. Список инфицированных пополнил 38-летний житель города Слободзея", - отмечается в сообщении.

По данным оперштаба, всего COVID-19 лабораторно подтвержден у 468 приднестровцев, 364 пациентов (из них 13 детей) проходят лечение на территории республики, 81 пациент выздоровел, 22 человека скончались (у всех были серьезные сопутствующие хронические заболевания).

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано около 3,1 миллиона случаев заражения, свыше 217 тысяч человек скончались.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР , опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии . В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.