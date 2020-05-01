В Греции выявили 21 новый случай заражения коронавирусом

В отделениях интенсивной терапии интубированы 36 человек. Из интенсивной терапии в связи с улучшением состояния здоровья переведены 75 пациентов, сообщило министерство.

За последние сутки никто не умер от нового коронавируса, ранее от COVID-19 в Греции скончались 140 человек.