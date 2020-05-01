В Греции выявили 21 новый случай заражения коронавирусом

АФИНЫ, 1 мая - РИА Новости. В Греции за сутки нет умерших от COVID-19, зафиксирован 21 новый случай заражения коронавирусом, всего в стране подтверждены 2612 случаев инфицирования, сообщило министерство здравоохранения в субботу.
В отделениях интенсивной терапии интубированы 36 человек. Из интенсивной терапии в связи с улучшением состояния здоровья переведены 75 пациентов, сообщило министерство.
За последние сутки никто не умер от нового коронавируса, ранее от COVID-19 в Греции скончались 140 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано около 3,1 миллиона случаев заражения, свыше 217 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.