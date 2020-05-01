НАСА ведет переговоры с Роскосмосом о покупке места на "Союзе"

"Для обеспечения безопасной работы МКС за счет беспрерывного присутствия на ней американцев до того, как будут обеспечены возможности регулярных полетов, НАСА ведет переговоры с госкорпорацией "Роскосмос" о покупке одного дополнительного места на "Союзе" для запуска предстоящей осенью", - говорится в опубликованном НАСА заявлении Брайденстайна.