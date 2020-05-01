НАСА ведет переговоры с Роскосмосом о покупке места на "Союзе"

ВАШИНГТОН, 1 мая – РИА Новости. НАСА продолжает переговоры с Роскосмосом о покупке дополнительного места на корабле "Союз" для отправки одного астронавта на МКС осенью 2020 года, сообщил в пятницу руководитель ведомства Джим Брайденстайн.
"Для обеспечения безопасной работы МКС за счет беспрерывного присутствия на ней американцев до того, как будут обеспечены возможности регулярных полетов, НАСА ведет переговоры с госкорпорацией "Роскосмос" о покупке одного дополнительного места на "Союзе" для запуска предстоящей осенью", - говорится в опубликованном НАСА заявлении Брайденстайна.
Ранее сообщалось о возможности предоставления США двух дополнительных мест на российских "Союзах". Так, в декабре 2019 года генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил о решении предоставить НАСА по одному месту на кораблях "Союз МС-17" со стартом в октябре 2020 года и "Союз МС-18" со стартом в апреле 2021 года. Это позволит агентству обеспечить пребывание на МКС как минимум одного американского астронавта до октября 2021 года на случай задержек стартов новых американских пилотируемых кораблей. В феврале 2020 года Рогозин заявил, что контракт с НАСА на покупку мест в кораблях "Союз" может быть подписан в апреле.
В 2011 году была выведена из эксплуатации американская многоразовая пилотируемая транспортная система Space Shuttle. После этого экипажи на МКС доставляют только российские корабли "Союз". В США для отправки астронавтов на станцию разработаны новые пилотируемые корабли: Crew Dragon - компанией SpaceX, Starliner - компанией Boeing. Первый тестовый пилотируемый полет Crew Dragon на МКС планируется 27 мая.