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РИА Наука
2020-05-01T18:25
https://ria.ru/20200501/1570872121.html
НАСА ведет переговоры с Роскосмосом о покупке места на "Союзе"
https://cdn21.img.ria.ru/images/154906/43/1549064329_0:0:1916:1077_1036x0_80_0_0_49fb8c4895c57fbd7651f12ed44f777d.jpg
РИА Новости

НАСА ведет переговоры с Роскосмосом о покупке места на "Союзе"

18:24 01.05.2020 (обновлено: 18:25 01.05.2020)
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CC0 / lace0182 / NASA centre in FloridaЦентр НАСА в шате Флорида, США
Центр НАСА в шате Флорида, США
CC0 / lace0182 / NASA centre in Florida
ВАШИНГТОН, 1 мая – РИА Новости. НАСА продолжает переговоры с Роскосмосом о покупке дополнительного места на корабле "Союз" для отправки одного астронавта на МКС осенью 2020 года, сообщил в пятницу руководитель ведомства Джим Брайденстайн.
"Для обеспечения безопасной работы МКС за счет беспрерывного присутствия на ней американцев до того, как будут обеспечены возможности регулярных полетов, НАСА ведет переговоры с госкорпорацией "Роскосмос" о покупке одного дополнительного места на "Союзе" для запуска предстоящей осенью", - говорится в опубликованном НАСА заявлении Брайденстайна.
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Ранее сообщалось о возможности предоставления США двух дополнительных мест на российских "Союзах". Так, в декабре 2019 года генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил о решении предоставить НАСА по одному месту на кораблях "Союз МС-17" со стартом в октябре 2020 года и "Союз МС-18" со стартом в апреле 2021 года. Это позволит агентству обеспечить пребывание на МКС как минимум одного американского астронавта до октября 2021 года на случай задержек стартов новых американских пилотируемых кораблей. В феврале 2020 года Рогозин заявил, что контракт с НАСА на покупку мест в кораблях "Союз" может быть подписан в апреле.
В 2011 году была выведена из эксплуатации американская многоразовая пилотируемая транспортная система Space Shuttle. После этого экипажи на МКС доставляют только российские корабли "Союз". В США для отправки астронавтов на станцию разработаны новые пилотируемые корабли: Crew Dragon - компанией SpaceX, Starliner - компанией Boeing. Первый тестовый пилотируемый полет Crew Dragon на МКС планируется 27 мая.
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