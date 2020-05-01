В Чувашии число заболевших COVID-19 превысило 620 человек

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 мая - РИА Новости. Коронавирус подтвержден еще у 41 жителя Чувашии, общее количество заболевших составляет 627 человек, 118 человек выздоровели, сообщает минздрав региона.
Ранее на территории Чувашии было зафиксировано 586 случаев заражения коронавирусной инфекцией, восемь человек скончались.
"В Чувашии 41 новый случай заражения коронавирусом. Всего у 627 человек подтверждена коронавирусная инфекция, из которых 118 пациентов выписаны с выздоровлением. Ожидается предварительное подтверждение результатов анализа у 49 человек", - говорится в сообщении.
В Чувашии c начала года под наблюдением находится 4723 гражданина, по состоянию на 1 мая под наблюдением находится 1635 человек. Из них изолированы в домашних условиях 993 человека, госпитализированы 583 человек, включая 15 детей. В обсервационном отделении "Алый парус" находится 59 человек, из них 7 детей.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.