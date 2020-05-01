В Чувашии число заболевших COVID-19 превысило 620 человек

"В Чувашии 41 новый случай заражения коронавирусом. Всего у 627 человек подтверждена коронавирусная инфекция, из которых 118 пациентов выписаны с выздоровлением. Ожидается предварительное подтверждение результатов анализа у 49 человек", - говорится в сообщении.

В Чувашии c начала года под наблюдением находится 4723 гражданина, по состоянию на 1 мая под наблюдением находится 1635 человек. Из них изолированы в домашних условиях 993 человека, госпитализированы 583 человек, включая 15 детей. В обсервационном отделении "Алый парус" находится 59 человек, из них 7 детей.