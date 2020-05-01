В Нью-Йорке перекроют 160 километров автодорог для пешеходных прогулок

НЬЮ-ЙОРК, 1 мая - РИА Новости. Власти Власти Нью-Йорка планируют перекрыть 100 миль (около 160 километров) автомобильных дорог, чтобы по ним могли прогуливаться пешеходы, соблюдая необходимую дистанцию в условиях угрозы коронавируса, заявил на пресс-конференции мэр города Билл де Блазио

Нью-Йорк находится в центре эпидемии коронавируса в США . Всего в городе было выявлено, по данным властей, 162 212 случаев заболевания COVID-19, были госпитализированы 41 648, скончались 12 571. При этом дополнительно 5295 смертей наступили предположительно из-за коронавируса. Власти требуют от горожан соблюдать дистанцию в 6 футов (1,83 м). Штраф за нарушение дистанции может достигать 1000 долларов.

"Открытие улиц (для пешеходов) будет еще одним способом, при помощи которого мы хотим обеспечить дистанцирование. Становится теплее, это представляет для нас новый вызов", - сказал де Блазио.

"Мы решили, что мы откроем 40 миль в мае и 100 миль (дорог для пешеходного движения – ред.) всего в ходе этого кризиса", - добавил он.

По его словам, акцент будет сделан на улицах, прилегающих к паркам. "Мы ожидаем, что там будет больше людей в условиях теплой погоды. Мы хотим расширить парки, если хотите, открывая эти улицы", - сказал он.

"Первые 7,2 мили будут открыты в понедельник", - добавил он.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано около 3,1 миллиона случаев заражения, свыше 217 тысяч человек скончались.