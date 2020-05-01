В Молдавии коронавирусом заразились уже почти четыре тысячи человек

КИШИНЕВ, 1 мая - РИА Новости. Общее число заболевших коронавирусом в Молдавии выросло до 3980, за сутки было подтверждено 83 новых случая, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения.
Ранее власти Молдавии сообщили о 3897 зарегистрированных случаях коронавируса, общее число скончавшихся достигло 119.
"Первого мая было зарегистрировано 83 новых случая коронавируса, общее число зараженных коронавирусом в Молдавии достигло 3980. Также на сегодняшний день 1272 человека выздоровели, а 122 умерли из-за COVID-19", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минздрава.
Парламент Молдавии 17 марта ввел режим чрезвычайного положения на 60 дней, в это время полномочия принимать решения в стране получает национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям. Республика приостановила авиасообщение со всеми странами, также закрыты наземные границы. Запрещены массовые культурные и религиозные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано около 3,1 миллиона случаев заражения, свыше 217 тысяч человек скончались.
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