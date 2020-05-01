В Молдавии коронавирусом заразились уже почти четыре тысячи человек

"Первого мая было зарегистрировано 83 новых случая коронавируса, общее число зараженных коронавирусом в Молдавии достигло 3980. Также на сегодняшний день 1272 человека выздоровели, а 122 умерли из-за COVID-19", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минздрава.

Парламент Молдавии 17 марта ввел режим чрезвычайного положения на 60 дней, в это время полномочия принимать решения в стране получает национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям. Республика приостановила авиасообщение со всеми странами, также закрыты наземные границы. Запрещены массовые культурные и религиозные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях.