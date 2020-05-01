Египетская армия уничтожила двух экстремистов на Синайском полуострове

КАИР, 1 мая - РИА Новости. Египетская армия ликвидировала двух экстремистов в ходе спецоперации на севере Синайского полуострова, сообщил в пятницу официальный представитель вооруженных сил АРЕ Тамер ар-Рифаи.

"Вооруженные силы провели спецоперацию на основании разведданных о террористическом укрытии ... на севере Синая, в ходе перестрелки ликвидированы двое опасных экстремистов", - говорится в полученном РИА Новости сообщении представителя ВС.

В результате операции изъяты огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывное устройство.

Египетская армия "со всей решимостью и настойчивостью продолжает миссию по искоренению терроризма и обеспечению безопасности и стабильности" в стране, подчеркивается в сообщении.

В четверг группа египетских военнослужащих подверглась нападению на севере Синая. На пути следования армейского бронированного автомобиля в районе города Бир эль-Абд сработало взрывное устройство, в результате атаки погибли и получили ранения 10 военнослужащих, сообщил официальный представитель ВС.