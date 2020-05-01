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2020-05-01T17:50
https://ria.ru/20200501/1570871235.html
Египетская армия уничтожила двух экстремистов на Синайском полуострове
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РИА Новости

Египетская армия уничтожила двух экстремистов на Синайском полуострове

17:50 01.05.2020
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© AP Photo / Amr NabilВоеннослужащий египетской армии
Военнослужащий египетской армии
© AP Photo / Amr Nabil
Военнослужащий египетской армии. Архивное фото
КАИР, 1 мая - РИА Новости. Египетская армия ликвидировала двух экстремистов в ходе спецоперации на севере Синайского полуострова, сообщил в пятницу официальный представитель вооруженных сил АРЕ Тамер ар-Рифаи.
"Вооруженные силы провели спецоперацию на основании разведданных о террористическом укрытии ... на севере Синая, в ходе перестрелки ликвидированы двое опасных экстремистов", - говорится в полученном РИА Новости сообщении представителя ВС.
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На севере Синайского полуострова уничтожили 11 террористов
В результате операции изъяты огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывное устройство.
Египетская армия "со всей решимостью и настойчивостью продолжает миссию по искоренению терроризма и обеспечению безопасности и стабильности" в стране, подчеркивается в сообщении.
В четверг группа египетских военнослужащих подверглась нападению на севере Синая. На пути следования армейского бронированного автомобиля в районе города Бир эль-Абд сработало взрывное устройство, в результате атаки погибли и получили ранения 10 военнослужащих, сообщил официальный представитель ВС.
Север Синайского полуострова остается одним из самых напряженных регионов в Египте. Действующие здесь экстремисты периодически совершают нападения на военных и сотрудников полиции. На Синае на протяжении последних нескольких лет проводится масштабная антитеррористическая операция, за это время уничтожены и задержаны сотни экстремистов.
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