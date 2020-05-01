На севере Москвы обнаружили артиллерийский снаряд времен войны

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Артиллерийский снаряд калибром 122 миллиметра обнаружен в пятницу днем при проведении земляных работ на севере Москвы, на место опасной находки вызваны саперы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Вблизи дома №24 на улице Магистральная обнаружен снаряд времен войны, предположительно, калибра 122 миллиметра", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что боеприпас был найден при проведении земляных работ.
Место опасной находки огорожено, ожидается прибытие саперов.
23 апреля, 19:55В Новой Москве нашли снаряд времен войны