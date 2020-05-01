Ряд автомобилей запретили приобретать через госзакупки из-за рубежа

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Легковые автомобили, грузовики, пожарные машины, а также автомобили "скорой" вошли в перечень заграничных товаров, запрещенных через госзакупки, соответствующий документ, подписанный премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, опубликован на сайте кабмина.
"Перечень промышленных товаров, происходящих из иностранных государств (за исключением государств - членов Евразийского экономического союза), в отношении которых устанавливается запрет на допуск для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд... Автомобили легковые... Средства автотранспортные грузовые... Автокраны... Автомобили пожарные... Средства транспортные для аварийно-спасательных служб и полиции... Автомобили скорой медицинской помощи", - говорится в документе.