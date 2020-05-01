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https://ria.ru/20200501/1570870960.html
Убивают медведей голыми руками: китайский блогер раскрыл "секрет" русских
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РИА Новости

Убивают медведей голыми руками: китайский блогер раскрыл "секрет" русских

17:42 01.05.2020 (обновлено: 18:03 01.05.2020)
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПразднование Масленицы в регионах России
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© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Смелость и неукротимость русских объясняется особенностями питания, к которым "воинственный народ" привыкает с ранних лет, считает автор китайского портала Sina.
"Русские купаются в ледяной воде, голыми руками идут на медведя. Они бесстрашны и искусны в бою. Даже без профессиональной подготовки русский солдат имеет преимущество среди других — он будет сражаться до самой смерти", — отмечается в материале.
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По мнению автора, все эти качества тесно связаны с русской кухней и пищевыми привычками россиян, которые любят "наесться досыта". Как пишет Sina, жители России отдают предпочтение мясу, алкоголю, хлебу и сладкому и потребляют их "в огромных количествах".
Блогер отметил, что редкий прием пищи в стране проходит без мясных продуктов.
"Завтрак по-русски — это всегда хлеб с жареными яйцами, жареными сосисками, жареным картофелем, фруктовым салатом или овсяной кашей. Среди напитков распространены чай, кофе, молоко и другие", — утверждается в статье.
Как заявляет автор, завтрак в России "простой и незатейливый, но очень питательный". При этом все русские "обожают" бутерброды с красной икрой или рыбой, считает он.
Отмечается, что в отличие от Японии, Китая и Южной Кореи в России люди едят меньше риса, заменяя его хлебом, картофелем и блинами.
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Обед в стране состоит из трех блюд, пишет портал.
"В первую очередь подают салат, который может включать картофель, ветчину, говядину, огурцы и другие ингредиенты. Обычно он состоит из мяса и овощей, приправленных майонезом. Первым блюдом является суп. Это либо борщ, либо уха, либо зеленые щи. <…> На второе — разнообразные блюда из мяса. После чего идет десерт с чаем или кофе", — говорится в материале.
Автор отмечает, что хозяйки подают блюда по очереди, что экономит продукты, насыщает организм и делает тела русских "такими крепкими".
Журналист не забыл и про пельмени. Он заметил, что они отличаются от аналогичных блюд в Китае: в бульон добавляют лук, чеснок, молотый перец и специи, отчего "вкус становится насыщенным".
По его словам, самый главный прием пищи у русских — ужин, во время которого все члены семьи собираются за столом. Он добавил, что эта трапеза также осуществляется в несколько заходов: есть закуска, суп, основное блюдо, гарнир, фрукты, десерт, чай.
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Водку китаец назвал "водой жизни", которую мужчины в России любят выпить за ужином, закусывая маринованными огурцами или соленой рыбой. По его словам, это любимый напиток русских наравне с чаем.
"Говоря об особых блюдах русской кухни, нельзя не упомянуть шашлыки, которые готовят из свинины, говядины или баранины. Мясо получается нежным, сочным, с аппетитной хрустящей корочкой. Это любимое блюдо "воинственного народа", — утверждает автор.
Как заметил журналист, в русской кухне много масла и соли, благодаря чему вкус еды становится более насыщенным и сильным, что стимулирует аппетит.
"В холодную зиму такая пища будет согревать. Неудивительно, что шашлыки из разных видов мяса и водка в сочетании с большим аппетитом русских людей являются показательными признаками культуры питания неукротимого "воинственного народа", — заключил он.
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