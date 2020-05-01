Накричавшего на полицейских сочинца оштрафовали за нарушение самоизоляции

СОЧИ, 1 мая - РИА Новости. Житель Сочи, устроивший скандал полицейским, оштрафован за нарушение режима самоизоляции и будет наказан за оскорбление представителей власти, сообщили РИА Новости в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
В пятницу в интернете появилось видео, на котором мужчина устроил скандал остановившим его на улице полицейским. Он накричал на патруль, потребовал представиться, рассказать о своём образовании. Затем заявил, что гуляет с ребенком и ушел. В полиции объяснили, что инцидент произошел в четверг в парке Бестужева в Адлерском районе Сочи. Сотрудники патрульно-постовой службы выявили мужа с женой и двумя детьми, нарушивших режим самоизоляции.
"На законное требование сотрудников полиции предъявить документы, удостоверяющие личность, мужчина ответил категорическим отказом в грубой форме. Стал размахивать руками, провоцировать конфликт и попытался уйти. Он был задержан и привлечен к административной ответственности", - говорится в сообщении.
В ведомстве пояснили, что Адлерский районный суд оштрафовал мужчину на 1 тысячу рублей за нарушение режима самоизоляции. По факту оскорбления сотрудников полиции собранный материал будет передан в следственные органы для принятия решения в соответствии с законодательством.
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