Накричавшего на полицейских сочинца оштрафовали за нарушение самоизоляции

В пятницу в интернете появилось видео, на котором мужчина устроил скандал остановившим его на улице полицейским. Он накричал на патруль, потребовал представиться, рассказать о своём образовании. Затем заявил, что гуляет с ребенком и ушел. В полиции объяснили, что инцидент произошел в четверг в парке Бестужева в Адлерском районе Сочи. Сотрудники патрульно-постовой службы выявили мужа с женой и двумя детьми, нарушивших режим самоизоляции.