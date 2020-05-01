2020-05-01T17:37
2020-05-01T17:37
https://ria.ru/20200501/1570870755.html
Изоляция на Байкале: фотограф уединился на берегу озера в период пандемии
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РИА Новости
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РИА Новости
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Изоляция на Байкале: фотограф уединился на берегу озера в период пандемии
Фотограф из Иркутска Станислав Толстнев решил самоизолироваться в условиях пандемии вдали от цивилизации на Байкале. Он переоборудовал свой автомобиль в дом на колесах и занимается творчеством в одиночестве на берегу озера в период таяния льдов.
2020-05-01T17:37
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=48179378&type=mp4
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Изоляция на Байкале: фотограф уединился на берегу озера в период пандемии
Фотограф из Иркутска Станислав Толстнев решил самоизолироваться в условиях пандемии вдали от цивилизации на Байкале. Он переоборудовал свой автомобиль в дом на колесах и занимается творчеством в одиночестве на берегу озера в период таяния льдов.