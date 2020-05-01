Глава МИД Швеции объяснила отсутствие карантина в стране доверием

Жизнь в Стокгольме во время пандемии коронавируса COVID-19 . Архивное фото

Жизнь в Стокгольме во время пандемии коронавируса COVID-19

© Фото : Бахадыр Намазов Жизнь в Стокгольме во время пандемии коронавируса COVID-19

ВАШИНГТОН, 1 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел Министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила, что отсутствие строгого карантина по коронавирусу в Швеции объясняется доверием в обществе, которое позволяет обойтись рекомендациями населению без жестких приказов.

Швеция - одна из немногих стран, которая не вводила всеобщий карантин из-за пандемии COVID-19. Идут споры о том, насколько оправданной и успешной оказалась тактика властей в Стокгольме

В интервью Politico Линде сказала, что у Швеции та же цель, что и у других стран, - остановить распространение вируса, избежать перегрузки системы здравоохранения и экономического коллапса.

"Но мы можем это делать немного по-другому. Это происходит потому, что у нас в Швеции другая традиция и культура. У нас очень маленькие министерства, большие полномочия, высокий уровень доверия между шведским народом, властями и политиками", - сказала Линде.

"Это означает, что рекомендации, которые дают власти... воспринимаются как то, чего необходимо придерживаться", - пояснила министр.

Она привела пример с традиционными пасхальными поездками на остров Готланд : власти их не запретили, но рекомендовали гражданам не посещать остров. В результате посещаемость снизилась на 96%, уточнила Линде.

Кроме того, санитарные власти считают, что людям необходимо гулять на свежем воздухе, иначе могут усилиться иные проблемы: депрессии, домашнее насилие, злоупотребление алкоголем, добавила она.

Вместе с тем, министр сообщила, что власти готовы не ограничиваться рекомендациями. "Мы полностью готовы принимать строгие меры, если (рекомендации) не соблюдают", - сказала Линде. Она уточнила, что таких планов пока что нет.

Линде сообщила, что, несмотря на более мягкие меры борьбы с вирусом, Швеция также ожидает негативных последствий для экономики. "Мы ожидаем снижения ВВП на 4-10%, у нас очень высокий (прогнозируемый) уровень безработицы 10%", - сказала министр.

В Швеции на протяжении пандемии были по-прежнему открыты школы, магазины и рестораны. При этом граждан просили соблюдать социальную дистанцию, работать по возможности из дома и не ездить по стране, чтобы избежать нагрузки на больницы в сельской местности.

Ряд ученых в Швеции обвинили правительство в проведении опасного эксперимента на жителях, призвав следовать опыту других стран и объявить карантин.

Среди ученых нет единства по вопросу о том, оказался ли опыт Швеции удачным или, напротив, привел к ненужным жертвам. В стране намного больше жертв на 100 тысяч населения, чем в соседних странах, таких как Норвегия и Финляндия, но меньше, чем во Франции или Испании, где жителям запрещали выходить из дома. При этом сравнивать напрямую статистику в разных странах проблематично из-за разницы в том, какой процент заболевших тестируют на коронавирус.