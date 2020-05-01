В Воронежской области от коронавируса вылечились 115 человек

ВОРОНЕЖ, 1 мая - РИА Новости. Двадцать восемь пациентов за сутки выздоровели после коронавирусной инфекции в Воронежской области, общее число выздоровевших выросло до 115, сообщает правительство региона.
По состоянию на утро пятницы, в Воронежской области коронавирус подтвержден у 529 человек. Умерли девять пациентов, выздоровели 87 человек.
"Рекордный прирост победивших болезнь. Число выздоровевших от коронавируса в Воронежской области выросло до 115 человек", - говорится в сообщении.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано около 3,1 миллиона случаев заражения, свыше 217 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.