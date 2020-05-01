Запрет на поставки из-за границы не касается запчастей для машин

"Установить, что указанные в пунктах 1 и 2 настоящего постановления запреты не применяются в следующих случаях.... закупка запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование", - говорится в документе.