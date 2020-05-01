В Германии у детей нашли синдром, возможно, связанный с коронавирусом

Ранее в Национальной системе здравоохранения Великобритании сообщили о новом мультисистемном воспалительном синдроме у детей, который может быть связан с коронавирусом. Во всех случаях наблюдаются признаки синдрома токсического шока и атипичной формы синдрома Кавасаки с показателями крови, сопоставимыми с тяжелыми случаями COVID-19 у детей, некоторые дети попадают в реанимацию. Позднее агентство Рейтер со ссылкой на врача-иммунолога сообщило о схожих случаях в США: медики обнаружили у трех детей с коронавирусом в США редкий воспалительный синдром.
Как сообщает Welt, у детей наблюдается воспаление кровеносных сосудов, высокая температура и сыпь. Пока неясно, есть ли связь между новым синдромом и коронавирусной инфекцией, однако, по словам Бернера, это "вполне допустимо".
Ранее на пресс-конференции в Женеве глава подразделения экстренных заболеваний Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхове сообщила, что ВОЗ изучает данные о возможной связи COVID-19 с проявлением у маленьких детей воспалительного синдрома Кавасаки. Она отметила, что пока это редкое явление, которое зафиксировано только в одной или двух странах, другие страны пока не сообщали об этом.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.