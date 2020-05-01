Жертвами коронавируса в Нью-Йорке стали еще 202 человека

НЬЮ-ЙОРК, 1 мая – РИА Новости. Число скончавшихся от коронавируса в Число скончавшихся от коронавируса в Нью-Йорке за сутки составило 202 человека, были выявлены 2637 новых случаев заболевания, заявил на пресс-конференции мэр города Билл де Блазио

"Вчера в Нью-Йорке было выявлено 2637 новых случаев. Мы потеряли 202 ньюйоркца", - сказал де Блазио.

Всего в городе было выявлено, по данным властей, 162 212 случаев заболевания COVID-19, были госпитализированы 41 648, скончались 12 571. При этом дополнительно 5295 смертей наступили предположительно из-за коронавируса.

Он указал, что число поступающих в день больных снижается, 31 марта были госпитализированы 850 человек, а 29 апреля – 136.

По его словам, все меньше людей попадают в отделении реанимации и интенсивной терапии – 14 апреля наблюдался максимум – 887 человек за день. Как указал де Блазио, 29 апреля в реанимацию поступили 704 человека.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано около 3,1 миллиона случаев заражения, свыше 217 тысяч человек скончались.