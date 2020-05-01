Оператор "Северного потока — 2" не согласен с немецким регулятором

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Оператор "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG не согласен с мнением Федерального сетевого агентства Оператор "Северного потока —2" Nord Stream 2 AG не согласен с мнением Федерального сетевого агентства Германии (BNetzA) о регулировании проекта, заявили РИА Новости в пресс-службе компании.

"Мы будем ждать официального решения регулятора. Разумеется, мы оценим его и предпримем дальнейшие действия по защите наших прав". Nord Stream 2 AG

Ранее 1 мая издание Handelsblatt со ссылкой на проект решения BNetzA сообщило, что регулятор собирается отклонить заявку на освобождение "Северного потока — 2" от требований обновленной газовой директивы Евросоюза

В ней, в частности, закреплено, что компания, поставляющая газ, не может владеть участком трубопровода в немецких водах.

По данным Handelsblatt, ведомство 1 мая разослало проект решения сторонам процесса, ждет ответы до 8 мая, после чего примет окончательное решение.

Основанием для отказа стал тот факт, что трубопровод не был достроен к маю 2019 года.

В Nord Stream 2 настаивали, что нужно исходить не из "строительно-технического" смысла этого требования, а учитывать тот факт, что "к моменту вступления в силу новых директив внутреннего газового рынка уже были сделаны миллиардные инвестиции в соответствии с прежним правовым режимом".

В BNA с этим не согласились.