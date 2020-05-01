Оператор "Северного потока — 2" не согласен с немецким регулятором

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Оператор "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG не согласен с мнением Федерального сетевого агентства Германии (BNetzA) о регулировании проекта, заявили РИА Новости в пресс-службе компании.
"Мы будем ждать официального решения регулятора. Разумеется, мы оценим его и предпримем дальнейшие действия по защите наших прав".
Ранее 1 мая издание Handelsblatt со ссылкой на проект решения BNetzA сообщило, что регулятор собирается отклонить заявку на освобождение "Северного потока — 2" от требований обновленной газовой директивы Евросоюза.
В ней, в частности, закреплено, что компания, поставляющая газ, не может владеть участком трубопровода в немецких водах.
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По данным Handelsblatt, ведомство 1 мая разослало проект решения сторонам процесса, ждет ответы до 8 мая, после чего примет окончательное решение.
Основанием для отказа стал тот факт, что трубопровод не был достроен к маю 2019 года.
В Nord Stream 2 настаивали, что нужно исходить не из "строительно-технического" смысла этого требования, а учитывать тот факт, что "к моменту вступления в силу новых директив внутреннего газового рынка уже были сделаны миллиардные инвестиции в соответствии с прежним правовым режимом".
В BNA с этим не согласились.
Официальный представитель Nord Stream 2 AG Йенс Мюллер заявлял РИА Новости в январе, что "Северный поток — 2" соответствует всем требованиям, это касается и срока завершения проекта, поскольку на дату вступления в силу директивы 23 мая трубопровод был завершен с точки зрения экономической функциональности.
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