Врач ответил на вопрос, почему коронавирус атакует молодых

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Врач-пульмонолог Вячеслав Овечкин в эфире телеканала "Москва 24" объяснил большое количество молодых пациентов с COVID-19
По словам медика, однозначного ответа на вопрос о причинах большого числа зараженной коронавирусом молодежи дать нельзя.
"Болеют разные категории людей, в том числе те, у кого нет хронических заболеваний. Но зачастую они есть, и они отягощают течение заболевания (COVID-19. — Прим. ред.)", — сказал пульмонолог.
Овечкин добавил, что коронавирус, как и другие респираторные инфекции, может поражать разных людей, включая молодых.
"С наличием хронических заболеваний больше связан риск неблагоприятного исхода", — подчеркнул врач.
Пандемия коронавируса SARS-CoV-2 охватила почти все страны мира. По данным ВОЗ, им заражены более 3,1 миллиона человек, из которых около 218 тысяч умерли и порядка миллиона излечились.
Россия занимает восьмое место по числу инфицированных. Всего в стране COVID-19 диагностировали у 114 431 человека (прирост за сутки 7,4%), из них поправились почти 13220 и 1169 пациентов скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.