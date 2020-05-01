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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-01T17:55
https://ria.ru/20200501/1570869553.html
Выявлена аномальная патология, ведущая к смерти при коронавирусе
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570378042_0:93:1517:946_1036x0_80_0_0_8399425ec97584a71ec377178d2b418f.jpg
РИА Новости

Выявлена аномальная патология, ведущая к смерти при коронавирусе

17:07 01.05.2020 (обновлено: 17:55 01.05.2020)
374176
© Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Перейти в фотобанкПалата для пациентов в коронавирусном стационаре на базе медцентра Московского государственного университета
Палата для пациентов в коронавирусном стационаре на базе медцентра Московского государственного университета
© Пресс-служба мэра и правительства Москвы
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Ученые выяснили, что большое число заболевших коронавирусом погибает из-за аномального свертывания крови. Результаты соответствующего исследования опубликованы на портале Eurekalert.
Специалисты Ирландского центра сосудистой биологии и Королевского колледжа хирургов в Ирландии проанализировали данные тяжелых пациентов с коронавирусной инфекцией. Они пришли к выводу, что аномальное нарушение вызывает образование микротромбов в легких.
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"В дополнение к пневмонии, поражающей альвеолярные мешочки в легких, мы также обнаружили сотни тромбов по всему легкому. Подобная ситуация не наблюдается при других типах легочной инфекции, что отчасти объясняет падение уровня кислорода в крови у пациентов с COVID-19", — объяснил один из авторов исследования, профессор Джеймс О'Доннелл.
Специалисты предполагают, что аномальное свертывание крови при тяжелом течении коронавируса значительно увеличивает риск сердечного приступа и инсульта.
Ученые также обнаружили, что пациенты с более высоким уровнем свертываемости крови были подвержены тяжелой форме заболевания и с большей вероятностью нуждались в госпитализации.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано около 3,1 миллиона случаев заражения, свыше 218 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаДжеймс О'ДоннеллКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоВОЗИрландия
Популярные комментарии
Информация наверно полезна. Однако зачастили они сегодня про вирус страшилки рассказывать. Мы уже побывали на маевке, опоздали
1 мая, 18:20
Недиман Непетрович
24611248
Гепарин используют давно, и в других странах, и у нас. Вот цитаты из наших методических рекомендаций профилактики, диагностики и лечения СOVID-19: "Клинические наблюдения показали, что назначение низкомолекулярных гепаринов (НМГ), а при их отсутствии, гепарина, приводит к обеспечению радикальной выживаемости больных. Гепарин оказывает как непрямое, так и прямое противовоспалительное действие. Ликвидируя микротромбозы, гепарин нормализует микроциркуляцию в легком. Назначение НМГ, как минимум, в профилактических дозах показано ВСЕМ госпитализированным пациентам. В случае недоступности НМГ возможно использование нефракционированного гепарина. Пациентам, получающим пероральные антикоагулянты по другим показаниям, при не тяжелых проявлениях COVID-19, их прием можно продолжить"
2 мая, 01:23
ssandrea
4402000
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