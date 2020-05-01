Выявлена аномальная патология, ведущая к смерти при коронавирусе

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Ученые выяснили, что большое число заболевших коронавирусом погибает из-за аномального свертывания крови. Результаты соответствующего исследования опубликованы на портале Eurekalert.
Специалисты Ирландского центра сосудистой биологии и Королевского колледжа хирургов в Ирландии проанализировали данные тяжелых пациентов с коронавирусной инфекцией. Они пришли к выводу, что аномальное нарушение вызывает образование микротромбов в легких.
"В дополнение к пневмонии, поражающей альвеолярные мешочки в легких, мы также обнаружили сотни тромбов по всему легкому. Подобная ситуация не наблюдается при других типах легочной инфекции, что отчасти объясняет падение уровня кислорода в крови у пациентов с COVID-19", — объяснил один из авторов исследования, профессор Джеймс О'Доннелл.
Специалисты предполагают, что аномальное свертывание крови при тяжелом течении коронавируса значительно увеличивает риск сердечного приступа и инсульта.
Ученые также обнаружили, что пациенты с более высоким уровнем свертываемости крови были подвержены тяжелой форме заболевания и с большей вероятностью нуждались в госпитализации.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано около 3,1 миллиона случаев заражения, свыше 218 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.