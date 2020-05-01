Выявлена аномальная патология, ведущая к смерти при коронавирусе

Специалисты предполагают, что аномальное свертывание крови при тяжелом течении коронавируса значительно увеличивает риск сердечного приступа и инсульта.

Ученые также обнаружили, что пациенты с более высоким уровнем свертываемости крови были подвержены тяжелой форме заболевания и с большей вероятностью нуждались в госпитализации.