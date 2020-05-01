В Крыму чиновников Росимущества заподозрили в получении взятки

Следователи установили, что 30 апреля 2020 года начальник отдела через посредника - своего заместителя - получил от представителя фирмы взятку за выдачу поручения на утилизацию двух автомобилей и прицепа, обращенных в собственность государства, непригодных для дальнейшей реализации. Размер взятки не указывается.