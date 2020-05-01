В Крыму чиновников Росимущества заподозрили в получении взятки

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости. Правоохранители Крыма задержали руководителя и заместителя отдела территориального агентства по управлению госимуществом по подозрению в получении взятки, сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.
"… Возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению госимуществом в Республике Крым и городе Севастополе, подозреваемого в получении взятки в значительном размере (ч.2 ст. 290 УК РФ) и его заместителя, подозреваемого в посредничестве во взяточничестве (ч.1 ст. 291.1 УК РФ)", - сообщило ведомство.
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Следователи установили, что 30 апреля 2020 года начальник отдела через посредника - своего заместителя - получил от представителя фирмы взятку за выдачу поручения на утилизацию двух автомобилей и прицепа, обращенных в собственность государства, непригодных для дальнейшей реализации. Размер взятки не указывается.
Оба чиновника были задержаны с поличным сотрудниками управления ФСБ России по республике Крым и городу Севастополю, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения.